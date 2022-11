PSG : le groupe convoqué pour aller défier Lorient

La MNM sera dépeuplée. Ce dimanche, à un horaire un peu particulier (13 heures) et peu habituel pour les Rouge et Bleu, le Paris Saint-Germain se déplacera à Lorient pour y défier la belle surprise de ce début de saison en Ligue 1, dans le cadre de la 14ème journée. Après la déception en Ligue des champions cette semaine (2ème place de son groupe derrière le Benfica), Christophe Galtier a convoqué 21 joueurs pour cette belle affiche au Moustoir.

Kylian Mbappé et Neymar Jr sont bien présents dans cette liste, au contraire de Lionel Messi, victime d’une inflammation au tendon d’Achille et forfait pour affronter les Merlus. À noter également les absences de Fabian Ruiz et de Presnel Kimpembe, qui devraient reprendre l'entraînement la semaine prochaine, comme Keylor Navas. À noter la présence des jeunes Ismaël Gharbi, Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu.

