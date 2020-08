Coupe de France (F) : l'OL l'emporte aux tirs au but contre le PSG

Dans une rencontre marquée par une coupure électrique occasionnant un arrêt du jeu, la finale de la Coupe de France féminine entre Lyon et le Paris Saint-Germain n'a pas été riche en buts. En effet, ce choc au Stade de l’Abée Deschamps s'est soldé par un match nul 0-0. Les Lyonnaises ont réalisé une première période assez solide profitant d'erreurs parisiennes sans parvenir à marquer.

Fermée, la deuxième période a vu Paris être un peu plus dangereux sans trouver la faille. Cette finale s'est donc réglée lors d'une séance de tirs au but. Les tireuses s'illustraient avec de belles frappes souvent placées sous la barre transversale. La quatrième tireuse lyonnaise, Eugénie Le Sommer voyait son tir repoussé par Christiane Endler. Pouvant donner l'avantage à son équipe, la gardienne chilienne prenait ensuite ses responsabilités et frappait sur la barre transversale. Lucy Bronze transformait le sien et Léa Khelifi voyait Sarah Bouhaddi s'interposer. Cette victoire de l'OL 4-3 aux tirs au but offre aux Fenottes la 9e Coupe de France de leur histoire.