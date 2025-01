Rennes : l’optimisme de Brice Samba après la défaite contre l’OM

Pour sa grande première en Ligue 1 au Roazhon Park sous le maillot du Stade Rennais, le gardien Brice Samba, qui a quitté le RC Lens il y a quelques jours, a tenu à réagir après la défaite contre l’OM (1-2). Malgré le revers, l’ancien gardien lensois veut voir du positif :

«C’était un match tactique. Le coach nous a mis des idées en place. On a essayé de les respecter. Malheureusement, Marseille nous a fait mal sur 2 ou 3 situations. On est dans une position délicate. A nous de faire le dos rond et de faire le maximum pour prendre des points. Beaucoup de fierté d’être sur ce terrain. Le plus important est de gagner des matchs. Je m’en fiche de mon cas personnel. Je suis là pour mettre Rennes le plus haut possible comme j’ai toujours fait partout où je suis passé. Tu accroches une belle équipe qui était 2e. On était malade et on a réussi à les faire chier. C’est à nous de persévérer et de travailler. Un moment donné, ça va tourner».