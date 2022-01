Serie A : Sassuolo s'impose largement à Empoli

Après la large victoire de l'AC Milan contre Venise (3-0), la 21ème journée de Serie A se poursuivait ce dimanche avec une affiche entre Sassuolo (13e, 25 pts) et Empoli (9e, 28 pts). Au Carlo Castellani, les Azzurri voulaient se relancer, eux qui restaient sur trois rencontres consécutives sans victoire (2 matches nuls et 1 défaite). Dynamique identique pour les Neroverdi qui, en cas de victoire, pouvaient dépasser leur adversaire du jour. Largement dominateur dans le premier acte, Sassuolo prenait d'ailleurs logiquement l'avantage par l'intermédiaire de Berardi qui transformait un penalty obtenu peu avant le quart d'heure de jeu (0-1, 13e).

Malgré une emprise collective et des offensives tranchantes, les visiteurs se faisaient rapidement rejoindre au score sur une réalisation signée Henderson (1-1, 16e). Mais la logique de ce premier acte se faisait finalement respecter quand Raspadori permettait aux siens de reprendre les devants (1-2, 24e). Au retour des vestiaires, Scamacca profitait même d'une supériorité numérique suite à l'expulsion de Viti (61e) pour corser l'addition (1-3, 67e) avant de s'offrir un doublé dans le temps additionnel (1-5, 90+2e). Doublé également pour Raspadori qui avait, entre temps, aggravé la marque (1-4, 71e). Avec cette victoire (5-1), Sassuolo grimpe à la 9e place et devant donc Empoli à la différence de but.