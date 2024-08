Rennes : Laurent Blanc confirme le départ de Jota

Arrivé la saison dernière en Arabie saoudite du côté d’Al-Ittihad, l’attaquant portugais Jota n’a pas vécu l’aventure qu’il espérait. Blacklisté dès ses débuts en n’étant pas inscrit auprès de la Saudi Pro League (le club misait sur d’autres extra-communautaire, il a fini par être écarté au fur et à mesure de la saison. Au total, il aura joué 25 matches lors de sa saison pour 5 buts. Alors forcément cet été, le joueur et Al-Ittihad s’étaient mis d’accord sur un départ.

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs jours, le nom de l’attaquant portugais revient avec insistance du côté de Rennes. Le club breton semble être le mieux placé pour le récupérer et les négociations avancent même très bien. Et preuve qu’on se rapproche bien d’un départ, son coach Laurent Blanc a confirmé en conférence de presse ce samedi que Jota était bien sur le départ. « Jota ne s’entraîne plus avec le groupe. Nous cherchons une bonne équipe pour lui comme solution appropriée. Il discute avec un autre club », a confié l’ancien coach de l’OL. Bientôt en Ligue 1 ? On devrait rapidement le savoir.