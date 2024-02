Thierry Laurey allume les supporters de Ligue 1 !

Lors de ses nombreux passages en Ligue 1, Thierry Laurey s’est forgé une solide réputation de bon coach dans l’élite. L’une des autres particularités du coach de 59 ans est son franc-parler. N’hésitant pas à sortir la sulfateuse quand il en ressent le besoin, l’ancien milieu défensif n’a pas épargné les supporters de Ligue 1 dimanche sur le plateau de Prime Vidéo. Alors que les fans présents au stade n’hésitent pas à remonter les bretelles de leurs joueurs à l’issue des matches, cette méthode semble ne vraiment pas plaire à Laurey.

«Je comprends l’attachement que les gens ont au club, les couleurs que l’on doit défendre et surtout les devoirs et obligations qu’ont les joueurs, le staff, les dirigeants… Mais j’aimerais qu’il y ait plus de tolérance de la part des supporters, demande l’ancien coach du Paris FC. Je peux comprendre que dans le cas des messins, avec 7 défaites consécutives, ça commence à peser. Mais si je ne me trompe, c’est une équipe qui navigue entre la Ligue 1 et la Ligue 2, donc ils ne le font pas exprès. Ils donnent le maximum, il y a parfois certaines limites, globalement, c’est cohérent mais parfois, c’est plus compliqué pour eux. Je ne vois pas à Metz des gens qui trichent. C’est le cas à Metz, mais c’était aussi le cas à Lyon avec Bruno Genesio. J’ai du mal à me faire à cette idée-là, parce que quand je vais dans un stade de football, c’est pour voir un spectacle, s’il est bon tant mieux, sinon je ne vais pas demander des comptes aux acteurs. Comme au théâtre. Ça se généralise et ça me désole pour le football. Il n’y a plus ce côté festif, où on doit être là dans les bons et les mauvais moments.»