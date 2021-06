EdF : les louanges d'Antoine Griezmann à Karim Benzema

Dans un long entretien accordé au quotidien L'Equipe avant le lancement de l'Euro 2020, qui aura lieu vendredi avec Turquie-Italie comme match d'ouverture, l'attaquant de l'équipe de France Antoine Griezmann a fait l'éloge de son compatriote Karim Benzema, de retour après plusieurs années d'absence. Pour l'avant-centre du FC Barcelone, la présence de KB9 en Bleu est forcément un plus.

«C'est Karim, un grand attaquant, qui ne peut que nous faire du bien. Franchement, on ne peut que se réjouir de l'avoir avec nous. On doit tout faire, désormais, pour qu'il se sente le mieux possible, le plus vite possible, qu'il prenne cette confiance. C'est un gars avec qui on peut jouer facilement et il est évidemment le bienvenu parmi nous», a déclaré «Grizou».