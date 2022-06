Didier Deschamps répond à Emmanuel Macron pour Zidane

La suite après cette publicité

Emmanuel Macron semble s'impliquer toujours un peu plus dans le football. Après la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, voilà que le président de la République a milité publiquement pour la venue de Zinedine Zidane sur le banc du club de la capitale. «Je n'ai pas parlé avec Zinedine Zidane mais on a très envie d'avoir dans le championnat français un sportif et un coach de talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Je souhaite pour le rayonnement du championnat qu'il revienne entraîner un grand club français. La France est une grande nation de sport et de foot et c'est important pour nous que les meilleurs, qu'on a formés, puissent revenir».

Le chef de l'état, qui répondait à RMC Sport ce mercredi, espère donc voir l'ancien technicien madrilène privilégier le PSG à l'équipe de France où officie un certain Didier Deschamps. Sous contrat avec la fédération française de football jusqu'en 2022, le sélectionneur ne sait pas encore s'il sera toujours en poste après la Coupe du monde au Qatar. En attendant d'en connaître plus sur son avenir, il a préféré éviter de commenter les propos d'Emmanuel Macron en conférence de presse. «Sincèrement, je ne réponds déjà pas à ce que dit mon président (Noël Le Graët), alors encore moins au président de la République. Si ça peut vous permettre de faire des débats... Allez-y», a-t-il terminé dans un sourire.