Justice : les détails sordides de l’affaire Rafa Mir

Rafa Mír et l’un de ses proches ont été arrêtés par la police espagnole, dans la soirée du 2 septembre, suite à des accusations d’agressions sexuelles. D’après un récit raconté dans l’émission « Y ahora Sonsoles », les faits se seraient déroulés le samedi 31 août 2024. Après le match nul de Valence contre Séville (1-1), l’attaquant espagnol et son ami, accompagnés de deux femmes, se sont retrouvés dans une discothèque. Elles sont ensuite allées dans le domicile du joueur de Valence. Selon le journaliste Jorge García Abadía, « les agressions sexuelles présumées ont été perpétrées dans la piscine du footballeur. C’est Rafa Mir qui aurait agressé la plaignante, âgée de 25 ans, tandis que son ami aurait agressé l’autre femme, âgée de 21 ans. »

Un voisin aurait entendu des bruits étranges à l’intérieur de la maison où il a pu distinguer deux jeunes femmes à moitié nues. C’est d’ailleurs lui qui a fini alerter à la police locale. « Au cours de cette nuit de folie, la police locale s’est rendue à la maison et a calmé le footballeur. À aucun moment, ils n’ont parlé d’agression sexuelle, ils ont parlé d’une altercation entre un ami de Mir et l’une des victimes », raconte le journaliste, qui rajoute que cet ami aurait donné un coup de poing à l’une des deux femmes. Ces dernières ont fini à l’hôpital, avant de porter plainte. Mir et son proche sont toujours détenus à Valence, en attendant leur comparution devant le juge, ce mercredi. Selon eux, ils s’agissaient de « relations sexuelles consenties » et nient un « viol ».