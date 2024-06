Kings World Cup : la sortie cinglante d’Adil Rami après le fiasco de la France

Tout le monde n’a parlé que de ça sur les réseaux sociaux. Opposée aux Argentins du Muchachos FC, l’équipe de France, appelée Foot2rue, s’est inclinée aux tirs au but (4-4, 3-4 aux t.a.b). Une défaite qui élimine les Français de la Kings League World Cup mais qui a surtout fait jaser parce que ces derniers ont perdu sur un tir au but absolument ubuesque. Alors que le gardien français s’était interposé devant la tentative argentine, le ballon a finalement touché le plafond avant de finir dans le but de Christian Nsapu. Une situation lunaire qui a forcément fait rager dans les rangs bleus. Absent du tournoi pour une question de durée alors qu’il avait été sélectionné par AmineMaTue (streamer qui a été nommé président de l’équipe de France), Adil Rami est monté au créneau après le fiasco.

La suite après cette publicité

Et dans son style habituel, l’ancien défenseur de l’OM est monté au créneau : «on en parle ou pas de la Kings League ? Quelle est cette dinguerie ? Même là, on arrive à se faire voler. Quand tu vois les mecs, ils se sont arrachés. L’équipe des Muchachos, ils étaient nuls. Quand tu perds contre ça, encore une fois à cause d’un arbitre, tu pètes les plombs. Il n’y a pas que l’arbitre, il y a l’organisation. Notre ami Gerard Piqué s’est excusé et était en mode compassion. On ne sait pas qui croire, s’il y a des gens avec des émotions. Si ce dernier pénalty a touché le plafond, c’est le vol du siècle, même si je ne pense pas qu’il ait touché. Le plus grand vol de l’histoire de l’Humanité, de tous les sports confondus. Je rigole.» Cette défaite n’a donc pas fini de faire parler.