Amical : la Lazio s'impose 10 buts à 0 !

Pour sa première rencontre de préparation pour la saison 2021/2022, la Lazio dirigée par son nouvel entraîneur Maurizio Sarri s'est imposée 10 buts à 0 face à une équipe locale d'Auronzo di Cadore. La nouvelle recrue estivale Felipe Anderson a participé au succès des siens en marquant sur penalty. L'Équatorien Felipe Caicedo et l'Espagnol Felipe Anderson ont chacun inscrit un doublé, en plus du but de Vedat Muriqi, décrié par les supporters laziales ces derniers jours.

Dans les autres amicaux des clubs italiens, l'AC Milan s'est imposé 6-0 face à Pro Sesto, pensionnaire de Serie C (3ème division), notamment grâce à des réalisations d'Ismaël Bennacer et Rafael Leão. Pour le match le plus prolifique, Cagliari a étrillé le Real Vicenza, score final : 16-1 ! Pisté par l'Olympique de Marseille, l'Argentin Giovanni a signé un quadruplé en une demi-heure. Enfin, pour la première apparition de Simone Inzaghi sur le banc de l'Inter Milan, les Nerazzuri ont débuté leur présaison par une victoire aux tirs au but face à Lugano (2-2, 4-3 aux t.a.b.) dans le cadre de la coupe amicale Lugano Region Cup.