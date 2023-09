Le PSG dévoile ses nouvelles ambitions pour la Ligue des Champions !

La suite après cette publicité

Auteur d’un début de saison mitigé, tout du moins sur le plan comptable, le Paris Saint-Germain s’apprête à lancer son aventure européenne. Opposé au Borussia Dortmund, mardi soir, lors de la première journée de la phase de poules de Ligue des Champions, le club de la capitale sera - une nouvelle fois - attendu au tournant. Pourtant, à l’inverse des saisons précédentes où la victoire finale était affichée comme un objectif central, le discours des Parisiens a quelque peu évolué. Présent face aux journalistes, Marquinhos a ainsi admis que la C1 n’était pas une «obsession», sans pour autant écorcher les ambitions élevées des champions de France en titre.

La Ligue des Champions n’est pas une obsession !

«La Ligue des champions n’est pas une obsession, pas une pression. On travaille parce qu’on est des compétiteurs, le club a cette volonté d’aller chercher toutes les compétitions, dont celle-là. On connait le chemin, c’est long, il faut y aller pas à pas, c’est une compétition très difficile à aller chercher», a ainsi lancé le défenseur brésilien de 29 ans avant d’afficher une certaine sérénité à l’aube de ce grand rendez-vous : «on est toujours très serein et calme, il y a plus de bruit à l’extérieur qu’à l’intérieur et ça se rapproche quand les matchs importants approchent. Ça commence à tirer de tous les côtés. Dans le vestiaire, on est très clame, on ne se cache pas. Il n’y a que de grands joueurs dans le vestiaire qui savent où on en est».

Questionné, à son tour, Luis Enrique tenait d’ailleurs des propos similaires. «Tu connais déjà ma réponse, on a beaucoup d’espoirs, on a envie d’aller jouer, mais on n’a pas d’obsession. Quand un club est obsédé par quelque chose, ce n’est jamais bon signe. Il faut avoir de l’ambition, mais l’obsession ne marche pas dans aucun secteur de la vie», analysait l’ancien sélectionneur de la Roja. Conscient de l’enjeu, déterminé, mais méfiant avant de se plonger pleinement sur ce premier choc, le successeur de Christophe Galtier rappelait, à ce titre, la difficulté et la densité d’une telle compétition.

Une approche différente pour lancer une nouvelle ère ?

«Il faut attendre de voir comment la compétition se lance, le foot est un sport merveilleux, tous les résultats sont possibles. Tu peux jouer un match incroyable et perdre, mal jouer et gagner. En tant que club, nous jouons toutes les compétitions pour les gagner, c’est l’objectif. Le PSG est très ambitieux, mais c’est nécessaire». Placé dans la poule F aux côtés des Marsupiaux, de Newcastle et de l’AC Milan, le club de la capitale aura, quoi qu’il en soit, fort à faire pour sortir d’un groupe considéré comme celui de la «mort». Pas de quoi, cependant, effrayer le coach de 53 ans, rappelant pour conclure les ingrédients, selon lui, nécessaires afin d’atteindre les sommets.

«Pour gagner la Ligue des Champions, il ne faut pas 11 joueurs, mais 23, il faut être humble, ambitieux et solidaire avec le reste de l’équipe. Il faut être humble, car parfois ton adversaire est meilleur que toi, il faut être ambitieux pour gagner le maximum de matches». Prêt à en découdre, le PSG continue donc de nourrir de grandes ambitions dans la plus belle des compétitions européennes, mais aborde cette nouvelle campagne avec une philosophie bien différente. Reste désormais à savoir si ces mots sages déboucheront sur des actes plus marquants. Premiers éléments de réponses, demain soir au Parc des Princes, lors du choc face au Borussia Dortmund.

