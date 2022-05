Franck Kessié confirme son départ de l'AC Milan

Au micro de Canal + Sports Afrique, le milieu de terrain ivoirien Franck Kessié a confirmé son départ de l'AC Milan, où son contrat expire le 30 juin prochain. Pour rappel, le FC Barcelone semble être le favori pour s'offrir les services de l'Eléphant de 25 ans.

«Il me reste 1 mois de contrat, mais la prolongation est impossible. Je suis venu pour un projet de 5 ans, on est revenus en Ligue des Champions et on a remporté le Scudetto. Je pense que c’est la meilleure façon de partir», a expliqué le futur ex-Rossonero.