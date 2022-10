Fin de carrière à 24 ans pour le milieu de Brighton Enock Mwepu

Précieux avec Brighton & Hove Albion en début de saison (6 matches disputés, 1 but), Enock Mwepu (24 ans) était écarté des terrains depuis début septembre et vient d'annoncer officiellement la fin de sa carrière professionnelle. Une décision surprenante pour le jeune milieu zambien prometteur passé par Salzbourg. Disposant d'un risque élevé de maladie cardiaque pour des raisons héréditaires s'il poursuivait sa carrière professionnelle, celui qui compte 24 capes (6 buts) avec la Zambie a donc décidé de dire stop.

Son coach Roberto De Zerbi a partagé sa tristesse pour son poulain de le voir s'arrêter si jeune : «je suis vraiment désolé pour Enock. Avant d'arriver, j'ai regardé toute l'équipe, et c'était un joueur avec qui j'étais tellement excité et impatient de travailler. Nous ferons tout notre possible pour l'aider.»

Enock Mwepu has been forced to end his playing career following the diagnosis of a hereditary heart condition.