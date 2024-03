Clément Grenier est en difficulté en Espagne

Au rayon des grands espoirs du football français déchus, Clément Grenier est trop souvent oublié. Pourtant, à ses débuts à l’OL, le natif d’Annonay avait tout pour devenir un cadre de l’équipe de France dans les années qui devaient suivre. Malheureusement pour lui et les Gones, rien ne s’est passé comme prévu. Après plusieurs saisons au haut niveau en Ligue 1, le numéro 7 de l’OL à cette époque est victime d’une pubalgie qui lui fait manquer la Coupe du monde 2014. Ensuite touché par un staphylocoque doré lors de son opération, Grenier manque une grande partie de la saison 2014-2015 et son retour n’est pas séduisant avec les Gones.

Reléguée sur le banc, l’ancienne tête d’affiche rhodanienne voit son statut s’effondrer et est prêté à l’AS Rome lors de la deuxième partie de la saison 2016-2017. L’année suivante, Clément Grenier dit officiellement adieu à son club fétiche et rejoint l’En Avant Guingamp à l’hiver 2018 après avoir passé six mois avec la réserve de l’OL. Et après six moins intéressants en Bretagne, le droitier y reste et rejoint Rennes l’été suivant. Du haut de ses 93 matches en trois saisons avec le SRFC, Grenier s’est fait une place durable dans l’effectif breton malgré plusieurs pépins physiques qui ont continué à le tourmenter.

Il n’a joué que 14 minutes en 2024

C’est alors à ce moment-là que l’ancien chouchou de Gerland décide de rejoindre l’Espagne et Majorque en mars 2022. Intéressant dès ses premiers mois avec la formation des Baléares, l’Ardéchois est performant lors de la cuvée 2022-2023 mais n’est pas conservé. Voilà comment on en arrive jusqu’à sa signature au Racing Santander en début de saison. Dans de bonnes conditions de vie en Espagne, le milieu de 33 ans avait pour dessein de reprendre plaisir au football en jouant régulièrement dans une équipe moyenne de l’antichambre de l’élite ibérique. Et dans ses premières rencontres, la mayonnaise a semblé prendre.

Très rapidement titularisé, l’international français (5 sélections) a enchaîné les rencontres. Et à l’image de sa carrière tumultueuse, c’est finalement son corps qui l’a encore trahi. Touché à la cuisse en fin d’année dernière, Clément Grenier a repris en janvier mais a rechuté à cause des mêmes problèmes musculaires. En tout, le milieu de terrain n’a disputé que 14 petites minutes cette année après trois mois de compétition. Sur le chemin du retour, il était sur le banc lors du nul contre Oviedo la semaine passée (1-1). Désormais, son avenir en Espagne et dans le football interroge. Incapable de faire une saison pleine depuis trop d’années, Clément Grenier n’a jamais su capitaliser sur son incroyable talent pour tutoyer les sommets. Même s’il doit couler des jours heureux en vivant en Espagne, il semble désormais utopique de le voir revenir au sommet dans les prochains mois.