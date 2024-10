❗Jean-Luc Vasseur va quitter Versailles.

Treizième de National, le FC Versailles connaît un début de saison très compliqué avec une seule victoire sur les sept rencontres déjà disputées. Un bilan qui amène de plus en plus d’interrogations autour de l’avenir de Jean-Luc Vasseur, nommé entraîneur de l’équipe francilienne cet été. Et visiblement, un changement de coach est à prévoir à Versailles.

Selon nos informations, Jean-Luc Vasseur a décidé de quitter le club versaillais. L’ancien coach du Paris FC et de l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais a annoncé sa décision à sa direction, ces dernières heures. L’officialisation de son départ ne devrait pas tarder.