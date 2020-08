Rien ne va plus pour Javier Pastore

Nouvelle désillusion. Javier Pastore (31 ans) a appris ce lundi que sa saison était d'ores et déjà terminée. Pourtant, si la Serie A s'est achevée ce week-end, l'AS Roma est toujours engagé en 8e de finale de Ligue Europa, à disputer contre le Séville FC.

La suite après cette publicité

Oui mais voilà, les Giallorossi ont décidé de se passer des services du Flaco en ne l'inscrivant pas sur la liste des joueurs sélectionnables pour la compétition européenne, comme le relaie La Gazzetta dello Sport notamment. Un camouflet de plus pour l'international argentin (29 sélections, 2 réalisations) au terme d'une saison compliquée.

Une seule passe décisive

L'ancien pensionnaire du Paris SG, entre pépins physiques et choix de Paulo Fonseca, n'a disputé que 11 matches en Serie A (15 toutes compétitions confondues), pour un total de 5 titularisations (9 toutes compétitions confondues) et une seule petite passe décisive. Très loin des standards que le club de la Louve imaginait en investissant 24 M€ hors bonus à l'été 2018.

Son salaire annuel net de 4 M€ le place encore plus sous le feu des critiques et, logiquement, sur la liste des transferts. Il y a donc fort à parier que le natif de Cordoba n'ira pas au bout de son bail en juin 2023. Seulement, on ne se bouscule pas spécialement, hormis en Major League Soccer, où il disposerait de quelques touches, ou au Zenit, où Championat l'a envoyé récemment. La saison de Javier Pastore se termine bien mal...