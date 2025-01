OM : Elye Wahi explique les raisons de son arrivée à l’Eintracht Francfort

Elye Wahi (22 ans) a donc quitté l’OM pour s’engager avec l’Eintracht Francfort et découvrir la Bundesliga. Apparu à 13 reprises depuis son arrivée à Marseille à la fin du mercato d’été, l’ex-attaquant du RC Lens n’a marqué que 3 buts (1 passe décisive). Un bilan insuffisant. La montée en puissance de Neal Maupay et le retour attendu de Faris Moumbagna ont fini par convaincre l’OM de le laisser filer en cas de belle offre, alors que le club avait initialement prévu de le conserver.

L’attaquant français de 23 ans, qui était arrivé pour 25 millions d’euros à l’OM l’été dernier, a donc signé un contrat avec le club de Bundesliga jusqu’en 2030 pour débuter une nouvelle aventure et découvrir un nouveau Championnat. Le montant du transfert est estimé à 26 millions d’euros, plus 3 millions supplémentaires de bonus et 12 % sur une éventuelle plus-value future à la revente. Sur le site officiel de l’équipe allemande, le directeur sportif Markus Krösche a salué son arrivée.

Elye Wahi n’a pas hésité

En précisant qu’il était suivi de longue date : «nous suivons Elye Wahi depuis un certain temps et nous sommes heureux qu’il joue désormais à l’Eintracht Francfort. Elye est un attaquant rapide, doté d’une bonne frappe et d’un instinct de buteur très développé. C’est un jeune joueur en plein développement, dont nous sommes convaincus des qualités. En même temps, nous lui donnons le temps d’adaptation nécessaire», a-t-il déclaré.

Des actes qui ont convaincu l’ex-Olympien, qui a avoué avoir tout de suite souhaité s’engager avec les Aigles. «Je suis heureux d’être à l’Eintracht à partir de maintenant. C’est un grand club dont j’ai entendu beaucoup de choses positives. Pour moi, il a été rapidement clair que je voulais saisir cette chance et venir ici. Je veux rendre la confiance placée en moi en réalisant de bonnes performances et en marquant des buts», a indiqué le nouveau numéro 17 de l’Eintracht Francfort.