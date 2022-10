Bundesliga : l'Union Berlin arrache une victoire inespérée face à Mönchengladbach

L'Union Berlin recevait, ce dimanche, le Borussia Mönchengladbach pour le compte de la 12e journée de Bundesliga. Dauphin de Bayern Munich au coup d'envoi de la rencontre, les Berlinois avaient l'opportunité de ravir la place de leader aux Bavarois. Dixièmes, les Poulains souhaitaient pour leur part se rapprocher des places européennes.

Mis sur les bons rails par Nico Elvedi (33e, 1-0), les hommes de Farke ont dominé la quasi-intégralité de la rencontre avant de sombrer dans le dernier quart d'heure, encaissant l'égalisation de Kevin Behrens (79e, 1-1), et puis un second but de Danilho Doekhi au bout du temps addition (90e+7, 2-1) . Un précieux succès pour les Rouge et Blanc qui ravissent la première place à l'ogre munichois. Gladbach reste au milieu du tableau.