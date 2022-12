CdM 2022 : la réaction de Hugo Lloris après la défaite des Bleus

La suite après cette publicité

La France est plus que jamais déçue et triste après le revers de justesse contre l'Argentine, aux tirs au but lors de la finale de la Coupe du Monde au Qatar, le gardien de l'Equipe de France, Hugo Lloris a tenu à revenir sur cette rencontre au scénario complètement fou, qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre entre deux équipes fortes mentalement : «On a été trop réaction dans cette finale et c'était presque un match de boxe. On s'est rendu coup pour coup, le seul regret qu'on peut avoir c'est d'avoir complètement raté notre première mi-temps. Mais malgré cela, on n'a rien lâché. On y a cru jusqu'au bout. Il fallait un gagnant. Ca s'est joué sur les pénaltys, c'est toujours cruel d'être du mauvais coté mais je crois qu'on aura tout donné dans cette compétition», a déclaré le gardien français au micro de TF1.

«On sort vidé parce que ca fait presque un mois de compétition. Même là sur cette finale où on aurait pu lâcher à 2-0, on a continué d'y croire et on a réussi à renverser le match. Après quand ca veut pas sourire, cette occasion à la 120eme qui aurait pu nous faire basculer a 4-3. C'est le football après il faut féliciter les Argentins qui ont réalisé un grand tournoi, une grande finale. C'était un match qui aurait pu basculer d'un côte comme de l'autre mais de notre coté on a été trop à réaction. Ecoutez c'est pas le moment de parler de l'avenir. C'est une soirée douloureuse pour les joueurs, l'encadrement et les supporters même si on a atteint cette finale. Il y a toujours cette douleur et il faut qu'on prenne du recul pour parler de l'avenir», a conclu le capitaine des Bleus.