Manchester United a déjà trouvé le successeur de Cristiano Ronaldo

238 millions d’euros. C'est la somme déboursée cet été par Manchester United pour offrir une équipe compétitive à Erik ten Hag. Mais les pensionnaires d'Old Trafford vont peut-être devoir dépenser encore de l'argent durant le mois de janvier. Ce n'est pas un secret, Cristiano Ronaldo (37 ans) ambitionne toujours de rejoindre un club évoluant en Ligue des Champions. Et s'il n'y est pas parvenu cet été, son agent, Jorge Mendes, et lui tenteront à nouveau leur chance cet hiver 2023.

MU vise Gonçalo Ramos

La star lusitanienne pourrait avoir d'autres possibilités après la Coupe du Monde au Qatar et surtout à six mois de la fin de son contrat chez les Red Devils. En attendant, CR7 patiente et prend place sur le banc mancunien sans broncher, lui qui n'a été titulaire qu'à trois reprises en huit matches toutes compétitions confondues cette saison (1 but). Ce qui n'empêche pas la presse sportive d'évoquer régulièrement son cas et son avenir.

Un avenir qui pourrait donc s'écrire ailleurs cet hiver. Et pour anticiper cela mais aussi se renforcer, puisque Ten Hag estime ne pas avoir assez d'éléments offensifs dans son équipe, Manchester United est déjà en train d'avancer sur une piste en attaque. Il ne s'agit pas d'Antoine Griezmann, que Man U a approché cet été et que le FC Barcelone veut placer en Angleterre cet hiver. En effet, c'est Gonçalo Ramos qui a tapé dans l'oeil du coach néerlandais et de son club.

Les Mancuniens doivent se renforcer avec le possible départ de CR7

The Sun révèle que les dirigeants mancuniens ont déjà pris contact avec les agents du joueur de Benfica afin de le faire venir cet hiver. Le footballeur âgé de 21 ans, auteur de 8 buts en 12 matches toutes compétitions confondues cette saison, a toutes les qualités qui font saliver Ten Hag. D'après le média anglais, Man Utd prévoit de débourser 28,5 millions d'euros en janvier pour le déloger. Mais il faudra certainement plus pour faire craquer le club de Lisbonne.

Outre la clause libératoire du joueur fixée à environ 115 millions d'euros, MU devra faire face à une sacrée concurrence. L'été dernier, Newcastle, le Bayern Munich et le PSG étaient séduits. Nul doute que d'autres clubs devraient venir frapper à sa porte cet hiver. Mais Manchester United, qui a besoin de recruter un attaquant avec l'avenir incertain de CR7 ou encore les potentielles blessures (Martial et Rashford sont out en ce moment), risque encore de faire sauter la banque cet hiver.