Bayern Munich - Arsenal : les compositions officielles

Les quarts de finale retour de la Ligue des Champions se concluent ce soir avec un choc au sommet entre le Bayern Munich et Arsenal. Le suspense est entier entre les deux équipes après le match nul 2-2 de l’aller. A domicile, le Rekordmeister de Thomas Tuchel s’articule dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer comme dernier rempart derrière Joshua Kimmich, Matthijs de Ligt, Eric Dier et Noussair Mazraoui en défense. Konrad Laimer est placé en sentinelle auprès de Leon Goretzka. En attaque, Harry Kane est soutenu par Leroy Sané, Jamal Musiala et Raphaël Guerreiro.

De leur côté, les Gunners de Mikel Arteta s’organisent dans un 4-3-3 classique avec David Raya dans les cages derrière Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Takehiro Tomiyasu. Jorginho est placé comme sentinelle avec Declan Rice et Martin Odegaard à ses côtés tandis que Bukayo Saka et Gabriel Martinelli occupent les couloirs. Devant, Kai Havertz est seul en pointe.

Les compositions

Bayern Munich : Neuer - Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui - Goretzka, Laimer - Sané, Musiala, Guerreiro - Kane

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu - Odegaard, Jorginho, Rice - Saka, Havertz, Martinelli