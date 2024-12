Le FC Barcelone a préféré recruter Dani Olmo plutôt que Nico Williams

Depuis plusieurs années, le FC Barcelone est en difficulté financière. Malgré de nombreuses idées sur le marché des transferts, le club catalan fait souvent face à un problème de trésorerie avec des fonds qui ne peuvent pas donner vie à leurs envies. Cet été, l’une des grandes obsessions barcelonaises sur le mercato était la venue de Nico Williams. Passé dans une autre catégorie de joueurs après sa très belle campagne victorieuse avec l’Espagne à l’Euro, l’ailier est finalement resté à Bilbao malgré de nombreuses sollicitations.

La suite après cette publicité

Comprenant que cette transaction allait être complexe, Joan Laporta et ses équipes ont préféré mettre moins d’argent pour recruter Dani Olmo, également auteur d’un Euro mémorable avec la Roja. Revenu sur ce choix estival, le président blaugrana a néanmoins expliqué qu’il a fait ce choix pour des raisons sportives : «nous n’avons jamais dit que nous allions le signer, mais que nous pouvions faire une opération de ce volume". "Et nous l’avons fait un peu moins avec Dani Olmo, qui a coûté environ 48 millions. La direction sportive a estimé qu’il était plus important de signer Dani Olmo que d’autres joueurs. Nous l’avons fait signer temporairement et nous espérons le faire signer définitivement. Il y a toujours des doutes sur les recrutements et on finit toujours par les signer.»