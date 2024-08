HAC - PSG : le record brisé par le onze parisien !

Le PSG a aligné face au Havre, le onze de départ le plus jeune de toute son histoire. En alignant une équipe avec une moyenne d’âge de 22 ans et 192 jours, Luis Enrique a battu un record, datant des années 80, face au HAC pour la première rencontre de la saison. Un choix de la jeunesse payant car les Franciliens se sont imposés (4-1) en Normandie pour la première de l’ère post-Kylian Mbappé.

Ce vendredi soir, un autre record a été brisé, celui du plus jeune joueur à être titularisé sous le maillot du Paris Saint-Germain. Ibrahima Mbaye, 16 ans, 6 mois et 23 jours, l’immense espoir de la formation parisienne, est le nouveau détenteur de ce record. Aux côtés de Yoram Zagué et Warren Zaîre-Emery, tous deux 18 ans et titulaires également ce vendredi soir, la jeunesse du PSG s’impose et se montre au plus haut niveau depuis l’arrivée de Luis Enrique.