Ligue 1 : Toulouse accroché par Clermont au bout du bout

Suite de la 4e journée de Ligue 1 ce dimanche avec la rencontre de 13h opposant Toulouse à Clermont. Deux équipes sur des dynamiques totalement différentes. Les Clermontois restaient sur 3 défaites en ce début de saison alors que le TFC pouvait tenter d’enchaîner un deuxième succès de rang et un troisième match sans défaite en L1.

Dans un Stadium assez animé, Toulouse imposait rapidement son rythme dans cette rencontre. Et c’est même logiquement que les locaux ouvraient le score. L’international marocain Zakarya Aboukhlal confirmait son très bon début de saison en marquant un troisième but. Lancé en profondeur, il crucifiait le portier clermontois d’une belle frappe (1-0, 8e).

Toulouse accroché dans le temps additionnel

Quelques minutes plus tard, Frank Magri inscrivait son premier but en Ligue 1 et faisait le break. L’ancien de Bastia envoyait une frappe magnifique dans la lucarne de Diaw impuissant (2-0, 14e). Sous l’eau, Clermont trouvait tout de même la force de revenir dans la partie en transformant un penalty par l’intermédiaire de Kyei (1-2, 34e).

De quoi relancer la rencontre, car en seconde période Clermont poussait pour égaliser. Par malchance, par deux fois, les attaquants clermontois tapaient les montants d’un Guillaume Restes chanceux. Mais la formation de Pascal Gastien était finalement récompensée dans les dernières secondes du temps additionnel. Florent Ogier délivrait les siens (2-2, 90e+7). Clermont sauve l’honneur et ne concédera pas une quatrième défaite de suite en Ligue 1. Toulouse, dixième, peut s’en mordre les doigts.