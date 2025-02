EdF Espoirs : Désiré Doué et Malo Gusto ne disputeront pas l’Euro

À la fin de la saison, la Coupe du monde des clubs (15 juin-13 juillet aux Etats-Unis) et l’Euro Espoirs (11-28 juin en Slovaquie) vont se chevaucher. Une heureuse nouvelle pour les amoureux du ballon rond qui pourront profiter de deux compétitions. Un peu moins pour certains joueurs, concernés par les deux événements, à commencer par Désiré Doué et Malo Gusto, tous les deux membres de la sélection espoirs et qualifiés pour ce nouveau Mondial des clubs à 32 équipes, respectivement avec le PSG et Chelsea.

Oui mais voilà, la Coupe du monde des clubs, compétition FIFA, prime sur l’Euro Espoirs et les deux talents français vont donc manquer le rassemblement national. D’ici là, il ne faut cependant pas exclure l’hypothèse que Doué et Gusto soient appelés par Didier Deschamps pour un rassemblement avec l’équipe de France A, ce qui règlerait alors définitivement la question de leur présence à l’Euro Espoirs.