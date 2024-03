Sergio Agüero se blesse pour son retour à la compétition

La tuile. Absent des terrains depuis près de trois ans, Sergio Agüero (35 ans) a fait son retour un match de gala du CA Independiente mais l’ancien buteur du Barça et de Manchester City s’est blessé au bout de dix minutes de jeu… Au duel avec l’ancien défenseur argentin passé par Caen, Juan Eduardo Eluchans, le natif de Buenos Aires est, en effet, tombé à l’entrée de la surface et s’est disloqué l’épaule.

«Il y a deux jours, j’ai passé un autre examen et tout s’est très bien passé. Maintenant je vais à Madrid parce que j’ai un tournoi, puis au Mexique et aux États-Unis pour d’autres tournois. Et maintenant, je verrai comment je me sens. On ne sait jamais, mais l’excitation et le désir sont toujours là pour revenir», a cependant assuré l’intéressé qui avait dû stopper sa carrière à cause de problèmes cardiaques.