Accord entre Watford et le FC Barcelone pour Rey Manaj

Watford et le FC Barcelone viennent de conclure un accord pour que Rey Manaj puisse rejoindre les Hornets. Le montant du transfert reste encore inconnu, mais le Barça conserve un droit de préemption (si à l'avenir un club fait une offre pour Rey Manaj, le Barça doit être prévenu et peut sous certaines conditions être prioritaire sur le dossier) et 50% sur la future revente du joueur albanais de 25 ans.

Pour rappel, l'attaquant a évolué dans beaucoup de championnats européens, notamment en Italie (Inter Milan, Pise et Pescara) et en Espagne (Grenade et Albacete). Sa dernière saison était à La Spezia, où il a joué 30 matches pour 5 buts.