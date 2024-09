Les confidences de Mohamed Ihattaren sur sa chute

La carrière de Mohamed Ihattaren est très loin de répondre aux attentes. Depuis ses débuts au PSV, l’international néerlandais a connu une véritable descente aux enfers avec un parcours dès plus chaotique. Du haut de ses 22 ans, et alors qu’on évoquait une fin de carrière pour lui, il a signé du côté du RKC Waalwijk, lanterne rouge du championnat d’Eredivisie.

L’occasion pour lui de se concentrer à nouveau sur le football après plus de 3 ans sans jouer. Au micro de ESPN, il s’est confié sur son renouveau. «Je n’ai pas seulement l’air en forme, je suis en forme. J’ai eu une bonne conversation avec Mo Allach et l’entraîneur Henk Fraser. Ils me donnent l’opportunité de me développer. Je suis très heureux d’avoir eu cette opportunité. J’ai travaillé sur moi-même. Il y a une tendance à la hausse. À l’Ajax, j’ai également dû travailler sur ma condition physique, mais d’autres choses ont joué un rôle. Je n’ai pas accepté la vérité et les avertissements de mon entourage. J’ai versé une larme en revenant sur le terrain d’entraînement ce matin. Ça m’a vraiment manqué. Je n’ai pas besoin de faire mes preuves auprès des autres, juste envers moi-même. Mais quand il s’agit de jouer au football, j’y crois.»