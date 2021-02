CdF : le LOSC s'en sort face au DFCO et file en seizième

A l'occasion de son entrée en lice dans cette nouvelle édition de la Coupe de France, le LOSC se déplaçait à Gaston-Gérard pour y affronter le DFCO. Pour cette affiche, Christophe Galtier procédait à une légère rotation dans son onze avec les titularisations notamment de Lihadji, Camara ou encore Xeka en charnière centrale.

Les Dogues ouvraient le score juste après le quart d'heure de jeu par Aguibou Camara (0-1, 16e). Sérieux et appliqués, les joueurs Nordistes maîtrisaient bien le reste de la rencontre et s'octroyaient ainsi un cinquième match consécutif sans prendre de but. Avec ce succès étriqué, le LOSC filait en seizième de finale.