Liga : Grenade renverse Alavés en fin de match

Ce samedi à 14h, Alavés (19e) recevait Grenade (17e) pour le compte de la 29e journée de Liga. La formation basque en bleu et blanc débutait la rencontre en 4-4-2 alors que les Andalous en rouge évoluaient en 5-3-2. C’était l’équipe visiteuse qui démarrait le mieux ce duel de mal classés, le milieu de Grenade Luis Milla se retrouvait rapidement seul face au gardien mais sa balle piquée passait à droite du but d’Alavés (4e). Les Basques rentraient progressivement dans le match et se montraient de plus en plus en plus dangereux au fil des minutes. Ils obtenaient finalement un penalty après intervention de la VAR pour un tacle à retardement d’Escudero. Mais Luis Maximiano le portier andalou réussissait à repousser le tir de Joselu (26e). Les deux équipes se neutralisaient et rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge. Grenade trouvait finalement la faille en début de seconde période, sur un corner sortant de Collado, le défenseur espagnol Sergio Escudero arrivait lancé et reprenait parfaitement de volée la balle pour envoyer une frappe puissante dans le but de Pacheco (50e, 0-1).

Mais ce but réveillait Alavés qui réagissait vite sur un corner de Vallejo, le milieu Gonzalo Escalante sautait plus haut que tout le monde et plaçait un coup de tête puissant qui trompait la vigilance de Maximiano (52e, 1-1). Le gardien andalou s’inclinait une nouvelle fois quelques instants plus tard, sur un centre de Rioja, le ballon arrivait dans les six mètres sur Manu Vallejo qui poussait la balle au fond des filets (57e, 2-1). Grenade pensait égaliser dans la foulé mais le but de Luis Suarez était logiquement refusé pour un hors-jeu (62e). Les visiteurs marquaient finalement après une action confuse dans la surface adverse, Antonio Puertas reprenait le ballon de la tête dans les six mètres et égalisait (78e, 2-2). La formation andalouse faisaient la différence en fin de rencontre, bien servi par Machis, l’attaquant colombien Luis Suarez reprenait le ballon de près et donnait un avantage décisif à son équipe (87e, 2-3). Grenade résistait bien et s’imposait 2-3. Avec ce résultat Alavés reste 19e, Grenade passe 16e de Liga, avant les autres matches de la journée.