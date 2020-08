LdC : la composition du PSG aurait fuité...

C'est le jour de vérité pour le PSG, qui affronte l'Atalanta Bergame ce soir à l'occasion de son quart de finale de la Ligue des Champions. Privé, entre autres de Marco Verratti (blessure à un mollet) et d'Angel Di Maria (suspendu), Thomas Tuchel se devait d’innover dans sa composition d'équipe pour proposer la formule la plus optimale possible.

Et, comme annoncé par nos soins ce midi, le club de la capitale devrait se présenter dans un 4-3-1-2, avec Idrissa Gueye et Ander Herrera dans le cœur du jeu, et un duo Mauro Icardi - Pablo Sarabia en pointe. Kylian Mbappé prendrait donc place sur le banc. Une information que vient de confirmer RMC Sport à l'instant, qui assure que l'entraîneur francilien a communiqué son onze à ses joueurs.

La composition du PSG : Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Marquinhos, Herrera, Gueye - Neymar, Sarabia, Icardi.