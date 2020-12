Journal du Mercato : les dossiers chauds qui attendent le PSG cet hiver

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

Au départ résolu à garder Memphis Depay jusqu'à la fin de son contrat, l'Olympique Lyonnais aurait changé d'avis. En effet, selon L'Équipe, les dirigeants rhodaniens préféreraient maintenant un transfert, et seraient prêts à laisser partir leur capitaine cet hiver, contre un chèque d'environ 5 M€. Jean Lucas lui aussi pourrait bientôt faire ses valises. En manque de temps de jeu à Lyon, le Brésilien est rentré au pays dans l'attente d'un prêt, jusqu'à la fin de saison. Même Marcelo pourrait quitter les bords du Rhône. Son nom a été évoqué du côté de West Ham, et le joueur serait potentiellement intéressé. Affaire à suivre...

L'avenir de Kostas Mitroglou s'annonce compliqué à Marseille, mais pourrait s'écrire ailleurs. L'attaquant grec devrait rebondir dans un club de son pays, puisque l’Olympiakos serait très intéressé par son profil. Le Pirée et le joueur seraient même déjà tombés d'accord. Il ne resterait plus qu'à convaincre l'OM.

Le focus du jour

Ça bouge déjà du côté de Paris. Le finaliste de la dernière Ligue des Champions va devoir être actif cet hiver, notamment car l'effectif a été beaucoup touché par les blessures. Un problème lorsque l'on sait que l'effectif parisien est limité cette saison, afin de mieux faire face à la crise actuelle. Toujours dans cette optique, le PSG pourrait être tenté de faire des économies sur les joueurs qui jouent peu, mais qui coûtent cher au club. Ce fut déjà le cas il y a quelques jours avec la résiliation de contrat de Jésé. Mais on pense aussi à Julian Draxler, qui est en fin de contrat à l'été 2021, et qui donc pourrait partir au mercato hivernal, afin qu'il rapporte au moins un peu d'argent. Leandro Paredes lui aussi pourrait être concerné par ce plan de départ.

D'ailleurs s'il y a du mouvement dans ce sens, Paris fera attention à ne pas trop dépenser et pourrait guetter les bonnes opportunités. Plusieurs joueurs en manque de temps de jeu sont régulièrement mentionnés. Il y a Dele Alli, qui pourrait obtenir un bon de sortie avec Tottenham, Christian Eriksen, qui pourrait lui aussi être tenté de se relancer au PSG. Son coéquipier, Nicolo Barella, intéresserait aussi le PSG, à l'instar de Papu Gomez qui est actuellement en conflit avec l'Atalanta. Enfin, Paris se tourne déjà vers cet été, et devrait se servir de ce mercato pour préparer le suivant. On devrait ainsi de nouveau entendre le nom d'Houssem Aouar du côté du Camp des Loges, mais aussi et surtout celui de Lionel Messi. Son ami Neymar multiplie les appels du pieds pour le faire venir, alors que le Brésilien est en pleine discussion avec le club pour prolonger. Des négociations en vue d'une prolongation sont également en cours avec Kylian Mbappé, Angel Di Maria ou encore Juan Bernat. À noter que l'Espagnol ferait l'objet d'un réel intérêt de la part du FC Barcelone.

Les infos à l'étranger

Alors que les récentes déclarations de Mino Raiola sur Paul Pogba avaient mis le feu aux poudres en Angleterre, le célèbre agent italien est revenu sur ses propos. «En Angleterre, ils sont trop sensibles à Pogba. J'ai exprimé mes opinions sur lui. Je parlais du mercato d'été. C'est difficile pour les grands joueurs de bouger en janvier», a-t-il affirmé. Une précision importante, qui pourrait faire du bien au Français. D'autant que son coach à Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, essaye de le relancer.

David Alaba devrait quitter le Bayern Munich après cette saison. Aucun accord pour une prolongation n'a été trouvé, et le défenseur sera donc libre en juin prochain. C'est Karl-Heinz Rummenigge qui l'a lui-même annoncé. « Le Bayern a tout fait pour parvenir à un accord », a-t-il avoué. « Ça n'a pas été le cas et je ne sais pas si nous reprendrons les négociations. Il est libre de négocier avec qui il veut à partir du 1er janvier. » Le PSG, le Real Madrid ou encore la Juventus seraient dans la danse pour faire venir Alaba gratuitement, cet été.

Du côté de Chelsea aussi, les fins de contrats font parler. Olivier Giroud est également dans ce cas de figure. Chelsea espère maintenant le conserver à l'issue de la saison, mais d'autres clubs sont sur les rangs et notamment l'AC Milan. Le club lombard aimerait le faire venir dès cet hiver, pour remplacer Zlatan Ibrahimovic blessé. Les Rossoneri auraient une autre solution, qui répond au nom de Luka Jovic. L'objectif serait ici de signer un prêt de 6 mois, qui profiterait ainsi à tout le monde. L'opération serait un bon coup pour le Real Madrid qui économiserait le joli salaire du Serbe. Ce dernier pourrait retrouver du temps de jeu, et l'AC Milan aurait un attaquant pour suppléer Zlatan.

Les derniers officiels

Véritable révélation de ces derniers mois en Europe, le Hongrois Dominik Szoboszlai va quitter le RB Salzbourg et poursuivre sa carrière au RB Leipzig. Le principal concerné a signé un contrat jusqu'en juin 2025, et reste donc dans le groupe Red Bull. Après une huitième défaite cette saison du Genoa, le club italien s'est officiellement séparé de son entraîneur Rolando Maran, ce lundi. Et pour reprendre l'équipe, actuellement 19e de Serie A, c'est Davide Ballardini qui serait choisi, et qui reviendrait au club pour la quatrième fois de sa carrière.