Côte d’Ivoire-Zambie : les compositions officielles

La Côte d’Ivoire reçoit la Zambie ce samedi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 21 heures). D’ores et déjà qualifiés, en tant que pays hôte, les Éléphants participent tout de même aux qualifications dans le groupe H afin de préparer au mieux la compétition. Absent de la dernière édition, les Zambiens auront à cœur de participer à la prochaine, qui débutera en juin 2023.

Pour sa première en tant que sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset a décidé d'aligner une défense à quatre composée de Aurier, Boly, Simon et Konan, derrière le double pivot Sangaré-Serie. Kouamé et Haller sont à la pointe de l'attaque, accompagnés de Boga et Gradel sur les ailes.

Les compositions officielles

Côte d’Ivoire : Badra Ali – Aurier, Boly, Simon, Konan – Sangaré, Seri, Boga Gradel - Kouamé, Haller

Zambie : Nsabata – Mwepu, Musonda, Mwape, Kangwa –Mumba, Musonda, Daka – Banda, Sakala, Kabwe