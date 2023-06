L’UEC officialise l’arrivée de ses premiers membres !

Association créée dans le but de défendre les intérêts des petits clubs du Vieux Continent, l’Union of European Clubs propose aujourd’hui une alternative à l’ECA, la European Club Association présidée par Nasser al-Khelaïfi. Dans la foulée des débats sur le nouveau format de la Ligue des Champions et de la répartition de ses revenus - et ce sans parler de la Super League - ce projet naissant vise à plus d’équité, de justice et d’équilibre à l’heure où une élite se dégage.

Après avoir échangé avec William Martucci, l’un des instigateurs de ce mouvement inédit, l’UEC vient de communiquer les premiers membres de son Bureau Exécutif Intérimaire, qui conduira la nouvelle organisation jusqu’à la première Assemblée Générale prévue avant la fin de l’année 2023. On retrouve ainsi Osasuna, le NK Lokomotiva Zagreb, le FK RFS, Bohemian Football Club, Royale Union Saint-Gilloise ou encore le FC Maccabi Netanya. Dans les prochaines semaines, l’organisation souhaite, par ailleurs, poursuivre son démarchage afin d’attirer de nouvelles écuries…

