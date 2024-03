Le PSG et Real Madrid se font la guerre pour un nouveau transfert

La meilleure recrue du Real Madrid. Non, nous ne parlons pas d’un joueur, mais de José Antonio Calafat de Souza Faria dit "Juni" Calafat. Ce nom ne vous dit peut être rien. Et pourtant, cet homme de l’ombre est derrière plusieurs gros transferts réalisés par les Merengues ces dernières années. Proche de Ronaldo et surtout de Roberto Carlos, qui lui ont permis de mettre un pied au sein de la Casa Blanca, ce Brésilo-espagnol a été recruté en 2014 en tant qu’expert du football sud-américain. Florentino Pérez, qui n’a pas supporté de voir Neymar Jr lui passer sous le nez pour rejoindre le FC Barcelone, a décidé de miser sur lui afin d’être ses yeux en Amérique du Sud et de ne plus rater aucun talent.

La suite après cette publicité

Calafat a donc mis la main ces dernières années sur Federico Valverde, Vinicius Jr, Rodrygo ou encore Endrick. Si tous ses coups n’ont pas forcément fonctionné, on pense par exemple à Reinier, il a su gagner le respect et la confiance des dirigeants madrilènes, qui lui laissent carte blanche pour trouver les cracks de demain. Récemment, le détecteur de talents de Juni Calafat a commencé à se mettre en marche lorsqu’il a vu à l’œuvre un certain Franco Mastantuono. Âgé de 16 ans, ce jeune milieu de terrain offensif est passé par River de Azul puis le Club Cemento avant de taper dans l’œil de River Plate. Numéro 30 sur le dos, le joueur né en 2007 a fait ses grands débuts chez les professionnels cette année.

À lire

Cyril Hanouna se mêle du clash Mbappé-Mohamed Henni

Le Real Madrid en concurrence avec le PSG et le Barça

En effet, il a participé à 9 rencontres toutes compétitions confondues dont 3 dans la peau d’un titulaire (351 minutes jouées). L’Argentin, qui est déjà très important aux yeux de son entraîneur Martin Demichelis, a d’ailleurs marqué un but. C’était le 7 février dernier en Coupe d’Argentine face à Excursionistas (victoire 3 à 0). Il est devenu le plus jeune buteur du club, devant un certain Lucas Ocampos précise AS. Quelques jours plus tard, il a fait une bonne entrée en jeu lors du choc face à Boca Juniors (1-1), puisqu’il a bien failli offrir la victoire à son équipe d’une reprise de volée. International argentin U17 puis U20, il est considéré comme un grand espoir au pays. Pour toutes ces raisons, mais surtout car il a un talent immense, Juni Calafat est tombé sous son charme.

La suite après cette publicité

TNT Sports révèle que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu sont très intéressés par ses services et comptent même proposer une offre pour lui en 2025, année où expire son contrat. Une année où il atteindra aussi sa majorité, ce qui lui permettra de rejoindre l’Europe sans problème. Mais les Merengues ne sont pas les seuls sur le joueur de 16 ans. En effet, le FC Barcelone est aussi sur le coup selon AS. Même chose concernant le Paris Saint-Germain, qui aime recruter des talents dans cette région du monde. Cet hiver, Luis Campos et les Parisiens ont mis la main sur les Brésiliens Lucas Beraldo (20 ans) et Gabriel Moscardo (18 ans). Si aucun prix n’a été dévoilé, la valeur du joueur est estimée à 4 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Il partira certainement pour bien plus, lui qui a déjà de prestigieux prétendants à ses trousses.