France - Grèce : la joie d’Eduardo Camavinga après la victoire

Présent sur TF1 au coup de sifflet final, Eduardo Camavinga (20 ans) s’est félicité de la courte mais précieuse victoire (1-0) de l’équipe de France face à la Grèce. «C’était le plus important, on avait à cœur de faire le carton plein, on est heureux d’avoir gagné pour nos supporters. On avait à cœur de gagner tous nos matches, on est des compétiteurs, on voulait ramener les 3 points car on veut se qualifier pour le prochain Euro. La Grèce est une équipe compliquée, on le savait, on a gagné, on a pas pris de buts c’est le plus important».

Positionné aux côtés d’Aurélien Tchouameni dans l’entrejeu tricolore, le milieu de terrain madrilène, régulièrement utilisé en tant que latéral gauche, a également savouré ce retour à un poste qu’il connaît très bien. «Milieu de terrain ? C’est mon poste, je joue à ce poste depuis très très longtemps et aujourd’hui je l’ai bien fait, je suis content. Maintenant c’est parti, ce sont les vacances, direct». Une pause bien méritée…

