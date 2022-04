PL : Bruno Guimaraes sauve Newcastle, West Ham accroché par Burnley

Pour la 33eme journée de Premier League, Newcastle, quinzième, recevait Leicester, neuvième, dans un match très important dans la course au maintien. Les coéquipiers de Saint-Maximin devaient gagner pour s'éloigner de la zone rouge et après un match assez disputé, les Magpies ont arraché la victoire et trois points précieux. Ademola Lookman avait ouvert le score (19e) avant que l'ancien de l'OL Bruno Guimaraes n'égalise dans la foulée (31e) puis offre les trois points en toute fin de match (90e+5).

Dans l'autre match du jour, West Ham, tombeur de l'OL en Ligue Europa ce jeudi, accueillait Burnley, premier rélégable, après 33 journées. Malmenés, les Hammers n'ont pu faire mieux que match nul. Wout Weghorst avait ouvert le score en première période. Tomas Soucek finissait par égaliser au retour des vestiaires. Ce nul n'arrange pas les affaires de Burnley toujours 18eme.