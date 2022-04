Burnley vire Sean Dyche

C'est une page qui se tourne à Burnley. Mal en point en championnat et premier relégable à huit matchs du terme, le club a décidé de se séparer de Sean Dyche (50 ans). L'entraîneur anglais, célèbre pour sa gouaille et ses prises de position parfois radicales, s'occupait de l'équipe première depuis 10 ans. C'est lui qui avait réussi à faire remonter deux fois le club dans l'élite.

«Les résultats de cette saison ont été décevants et, bien que ce soit une décision incroyablement difficile, avec huit matchs cruciaux dans cet exercice, nous pensons qu'un changement est nécessaire pour donner à l'équipe la meilleure chance possible de conserver sa place en Premier League», justifie le communiqué des Clarets. C'est l'entraîneur des moins de 23 ans, Mike Jackson, qui assure l'intérim depuis ce matin.

Burnley Football Club can confirm the Club has parted company with manager Sean Dyche, assistant manager Ian Woan, first-team coach Steve Stone and goalkeeping coach Billy Mercer.