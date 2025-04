PL : Aston Villa rassure avant le PSG, Brighton et Nottingham accrochés

Dans une Premier League 2024-25 où cinq équipes iront directement en Ligue des Champions la saison prochaine, la lutte reste acharnée derrière Liverpool et Arsenal. Alors que la saison termine dans six journées seulement, Nottingham Forest a fait une mauvaise opération en concédant un triste match nul, sans but, contre Everton. Troisième, Forest garde trois points d’avance sur Manchester City, mais n’est pas encore assuré d’avoir son ticket en C1, avant un déplacement à Tottenham.

Derrière eux, l’adversaire du Paris SG en Ligue des Champions s’est tardivement imposé contre Southampton, déjà relégué en deuxième division, grâce à des réalisations de Watkins, McGinn et Malen (3-0, 73e, 79e et 90e+4) et Aston Villa, malgré deux penalties manqués par Asensio, revient donc à un point de Man City. Enfin, Brighton (9e) a loupé l’occasion de revenir dans la course à l’Europe en concédant le nul contre Leicester, qui s’offre un sursis pour le maintien en Premier League. 19es, les Foxes doivent maintenant réaliser un sans-faute pour espérer être maintenus.