Maroc : Abderazzak Hamdallah s’en prend à Walid Regragui

C’est décidément une habitude avec lui. Depuis le début de sa carrière, Abderazzak Hamdallah a réussi à s’illustrer autant sur les terrains qu’en dehors. Buteur impressionnant dans les pays du Golfe, l’international marocain est connu pour avoir un fort caractère qui lui a souvent joué des tours. Récemment, en Arabie saoudite on ne parle que de ses clashs avec Karim Benzema du côté d’Al-Ittihad. Mais il n’y a pas qu’en club que l’attaquant de 33 ans a fait parler. En sélection marocaine, il a enchainé les clashs avec les sélectionneurs, de Badou Zaki à Hervé Renard ou encore Vahid Halilhodzic.

La suite après cette publicité

La saison dernière, Walid Regragui avait décidé de le rappeler avec les A alors que les supporters marocains réclamaient aussi son retour. Mais décevant lors de son retour, il a disparu aussi vite qu’il est apparu. Et forcément, le natif de Safi a eu du mal à le digérer. Dans un entretien pour le journaliste Khalid Yassine, Abderazzak Hamdallah n’a pas hésité à tenir des mots forts sur son sélectionneur. «Je reproche à Regragui de m’avoir très peu fait jouer après la Coupe du monde 2022, et c’était contre le Cap-Vert, qui est considéré comme une équipe forte et il m’a remplacé immédiatement après la fin de la première mi-temps. Si je n’avais pas été un joueur droit, je n’aurais pas joué professionnellement hors du Maroc pendant 12 ans. Regragui me convoquait aux matchs amicaux et ne m’incluait pas, alors comment me jugerez-vous, d’autant plus que je joue un rôle important au sein du club saoudien d’Al-Ittihad et que je marque des buts ? Tous les meilleurs buteurs et attaquants des clubs de la Ligue saoudienne sont sélectionnés, sauf Hamdallah. Oui, je n’ai pas eu de chance lors de la dernière période avec l’équipe nationale, mais mes meilleures années ont été avec Badou Zaki », a-t-il lancé. Voilà qui ne devrait pas du tout améliorer son cas.