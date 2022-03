Elche : Javier Pastore présente ses excuses

La suite après cette publicité

Cela suffira-t-il à lui éviter une lourde sanction. Exclu à la 88e minute du match entre Elche et le FC Barcelone alors qu’il était sur le banc de touche, Javier Pastore (32 ans) risque gros. Coupable d’avoir traité l’arbitre du match de « fils de p… » l’Argentin a présenté ses excuses sur ses réseaux sociaux.

« Je souhaite présenter mes excuses les plus sincères suite à ma réaction lors du match contre le FC Barcelone. C'était le résultat de la tension qui entoure un match comme celui-là, au cours duquel l'équipe a tout fait pour remporter une victoire qui nous a échappé dans les derniers instants. Durant toute ma carrière, je ne me suis jamais distingué de cette manière donc je souhaite profiter de cet espace pour présenter publiquement mes excuses à mes coéquipiers, au staff technique, au club et au corps arbitral, que j'ai toujours respecté et je continuerai de le faire ».