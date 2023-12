JT Foot Mercato : Manchester United prépare sa grande lessive hivernale

Ça commence à s’agiter du côté de Manchester United

La contre-performance face à Galatasaray en Ligue des Champions conforte la nouvelle direction sur la ligne directrice à suivre cet hiver et un grand ménage se prépare. Sir Jim Ratcliff souhaite recruter mais veut surtout virer toutes les stars du club pour repartir sur un projet plus sain et largement moins coûteux sur le long terme. Raphaël Varane, dont les rumeurs d’un conflit avec Erik ten Hag ont fuité dans la presse, est l’un des joueurs dont le départ est quasiment acté. The Sun avait ainsi confirmé cette information d’un départ en fin de saison. À en croire Sky Sports, Antonio Silva du SL Benfica est la priorité absolue du club anglais pour remplacer le Français. Le Portugais possède une clause libératoire à hauteur de 100 M€ en 2024. Autre joueur d’expérience sur le départ, le Brésilien Casemiro. Son apport est jugé trop faible cette saison pour le club qui estime qu’il a atteint ses limites en raison de son âge. En réalité, ce sont surtout les salaires des deux anciens Madrilènes qui posent problème. Deux autres recrues sont aussi menacées. Les médias britanniques expliquent que Ten Hag compte remplacer Sofyan Amrabat et Mason Mount, qui n’ont pas donné satisfaction. Le premier est arrivé en prêt de la Fiorentina. Le second, qui a connu des soucis physiques, a été acheté pratiquement 65 M€ à Chelsea. Il n’a pas encore été décisif avec son nouveau club qui a déjà perdu patience.

«Vous ne savez pas à quoi nous avons dû faire face à Paris !»

Ancien entraîneur du PSG et aujourd’hui sur le banc du Bayern Munich, Thomas Tuchel a été invité à s’exprimer sur ses expériences professionnelles à l’occasion d’une rencontre autour du sport de haut niveau. Le coach allemand est notamment revenu sur son aventure parisienne et a donné des détails sur la gestion d’un vestiaire rempli de stars. Si depuis son arrivée en Bavière, l’Allemand a été confronté à quelques problèmes, rien de comparable à ses années parisiennes comme il l’a expliqué. «À Paris, par exemple, les règles sont complètement différentes qu’ici. Cela m’aide à mieux comprendre mes joueurs. Quand j’entends ici au Bayern, un certain comportement de la part d’un joueur est inacceptable, cela me fait rire parce que je me dis : vous ne savez pas à quoi nous avons dû faire face à Paris !». À la question de savoir comment gérer un vestiaire où cohabitent des stars comme Neymar et Mbappé, Tuchel a assumé sa méthode qualifiée parfois de calinothérapie . «Certains ont aussi besoin d’être mis en avant, il ne faut pas les rendre plus petits qu’ils ne le sont. Ce ne sont que les tops joueurs, ce n’est pas grave. Ils marquent vos buts. Ils sont très exigeants et pleins de talent. Ils ont un grand ego qui les fait avancer. Mais vous avez besoin d’une bonne relation avec eux, sinon vous ne pourrez pas les convaincre de vos idées», a-t-il lâché. C’est dit !

L’officiel du jour

Au rayon des officiels, Nico Williams a décidé de prolonger avec l’Athletic Club, son club formateur, et ce jusqu’en 2027. « Le club rouge et blanc a renouvelé pour trois ans un joueur sur lequel de très puissants clubs européens avaient des vues. Nico Williams a cependant choisi de continuer à écrire l’histoire de l’Athletic Club aux côtés de son frère Iñaki et du reste de ses coéquipiers», peut-on lire dans le communiqué. Le joueur de 21 ans était en fin de contrat et avait à ses trousses les deux géants espagnols, le FC Barcelone et le Real Madrid. Reconnu coupable d’infractions concernant les règles du fair-play financier, Everton a de son côté été sanctionné d’un retrait de 10 points en championnat. Conséquence : les Toffees sont désormais 19es du classement avec seulement 4 points. Mais ils ont réagi en annonçant avoir fait appel.