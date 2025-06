Inter Milan : Côme refuse de laisser partir Cesc Fabregas

Ce mercredi nous vous avons annoncé l’existence d’un accord entre l’Inter Milan et Cesc Fabregas afin qu’il devienne le nouvel entraîneur du club italien. L’ancien milieu de terrain espagnol est intéressé par l’idée de prendre la suite de Simone Inzaghi et de relancer un nouveau cycle avec le finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions. Cependant, il manque un accord à trouver et il ne sera pas facile.

En effet, l’Inter Milan doit trouver un accord avec Côme le club dont Cesc Fabregas est l’entraîneur. La formation italienne n’entend pas le laisser partir comme l’a annoncé le président Mirwan Suwarso lors d’un événement à Londres : «nous avons un projet à long terme et Cesc Fabregas en est un élément essentiel. Il ne quittera pas le club.»