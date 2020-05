FC Nantes : cette vidéo d'Emiliano Sala qui pourrait jouer en la défaveur de Cardiff City

« En ce qui nous concerne, Sala n’était pas notre joueur quand cette terrible tragédie est arrivée, donc au niveau de la loi, tout va bien pour nous. » Voilà ce que rapportait le président de Cardiff City, Mehmet Dalman, après le décès d'Emiliano Sala. Le club gallois ne veut pas payer le moindre centime au FC Nantes sur le transfert du défunt alors que la FIFA a ordonné le paiement de 6 millions d'euros du club d'outre-Manche aux Canaris.

Une vidéo publiée par le Daily Mail pourrait cependant venir jouer en la défaveur des Bluebirds. Sur ces quinze secondes de lecture, on voit l'Argentin, trois jours avant son crash d'avion, signer plusieurs feuilles qui sembleraient être son contrat. Un employé du club est à ses côtés et lui transmet les documents. Selon le tabloïd, le timing de la séquence révèle qu'Emiliano Sala a signé son contrat le 18 janvier à 18h21, soit trois jours avant la disparition de son avion en mer. Ce dossier plus qu'épineux promet de durer encore un bon moment. Affaire à suivre.