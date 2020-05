Ballon d'Or, PSG, Ligue des Champions : les nouvelles révélations croustillantes de Kylian Mbappé !

On parle beaucoup de Kylian Mbappé en ce moment, en Espagne notamment où le Bondynois est régulièrement annoncé du côté du Real Madrid. Florentino Pérez aurait déjà l'été 2021 en ligne de mire pour passer à l'attaque, en espérant que d'ici là, le champion du monde ne prolonge pas son contrat avec le PSG qui s'étend jusqu'en 2022. S'il faudra donc attendre pour en savoir plus sur l'avenir de l'ancien Monégasque, ce dernier a accordé un entretien au Daily Mirror ce mardi.

La suite après cette publicité

Même s'il n'a pas explicitement abordé son avenir, il a tout de même réaffirmé son envie de gagner un titre majeur avec le PSG : « mes ambitions sont de continuer de gagner avec l'équipe nationale, on a l'Euro la saison prochaine et on veut gagner. J'ai aussi comme grande ambition de gagner une Coupe d'Europe, et faire partie de l'équipe qui remporterait la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG serait très spécial ».

Mbappé encense encore Zidane et Cristiano Ronaldo

Quant au Ballon d'Or, il y pense forcément mais... « Ce serait bien de le gagner, mais ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir la nuit. Je ne pense pas devoir le gagner la saison prochaine ou celle d'après, il n'y a pas d'objectif de temps. Le PSG et l'équipe nationale sont ma priorité, ensuite si mes performances m'apportent des récompenses individuelles c'est un bonus », a-t-il lancé, souhaitant donc d'abord remporter des trophées avec ses équipes.

Il a aussi été interrogé sur ses idoles, et comme il l'avait déjà fait par le passé, il a évoqué deux noms bien connus à Madrid. « D'abord, c'était Zidane, pour tout ce qu'il a fait en équipe nationale. Ensuite, c'était Cristiano Ronaldo. Il a tellement gagné et il continue d'être un gagnant même après avoir eu tant de succès. Les deux ont marqué l'histoire du foot de leur empreinte, et je veux laisser mon chapitre à moi dans les livres d'histoire ». C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter !