Ligue 1 : la programmation TV de la 37ème journée

La fin de saison approche à grands pas. Si, en Ligue 1, le nouveau champion de France (le PSG) est connu, la bataille pour le maintien fait rage, tout comme celle pour l'Europe. Les trois prochaines journées seront ainsi plus qu'excitantes à suivre. Les amoureux du ballon rond en ont désormais l'habitude dans l'Hexagone, la 37ème et avant-dernière journée de L1 verra toutes les équipes s'affronter en même temps.

La LFP vient de communiquer, ce lundi, la programmation TV de cette pénultième levée du championnat de France. Les dix rencontres qui se disputeront le samedi 14 mai seront à suivre en multiplex sur les antennes de Prime Video, dont le déplacement du PSG à Montpellier. Canal +, via ses chaînes Canal + Décalé et Canal + Sport, retransmettra le choc peut-être décisif dans la course à la Ligue des champions entre le Stade Rennais et l'OM, ainsi que la belle affiche opposant Nice à Lille.

Samedi 14 mai 2022 à 21h00 : les dix matchs en Multiplex sur Prime Video

Samedi 14 mai 2022 à 21h00 sur Prime Video FC Girondins de Bordeaux – FC Lorient Olympique Lyonnais – FC Nantes FC Metz – Angers SCO AS Monaco – Stade Brestois 29 Montpellier Hérault SC – Paris Saint-Germain AS Saint-Étienne – Stade de Reims RC Strasbourg Alsace – Clermont Foot 63 ESTAC Troyes – RC Lens

Samedi 14 mai 2022 à 21h00 sur Canal+ Décalé Stade Rennais FC – Olympique de Marseille

Samedi 14 mai 2022 à 21h00 sur Canal+ Sport OGC Nice – LOSC Lille