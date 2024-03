France U23 - Côte d’Ivoire U23 : les compositions officielles

La préparation pour les Jeux Olympiques de Paris s’intensifie pour l’équipe de France Espoirs qui affronte la Côte d’Ivoire Espoirs à Châteauroux (coup d’envoi 18h30, un match à suivre sur FM). Thierry Henry et les Bleuets sont désormais au courant de la suite des évènements. Mardi, le tirage au sort des JO a placé la France dans le groupe A en compagnie des Etats-Unis (nation qu’elle affrontera lundi en amical), de la Nouvelle-Zélande et d’un qualifié. En face, les Ivoiriens, eux, ne sont pas qualifiés pour le tournoi parisien.

Pour cette rencontre, Thierry Henry opte pour un 4-3-1-2 classique puisque Akliouche est titulaire en soutien de Barcola et Wahi. Doué est aligné au milieu avec Koné et Thuram. Derrière, Diakité a été préféré à Gusto tandis que Yoro et Lukeba forment la charnière et que Truffert va évoluer à gauche. Dans la cage, c’est Chevalier qui débute au profit de Restes. Côté ivoirien, Emerse Faé, victorieux de la CAN avec les Eléphants, n’est plus le sélectionneur et a été remplacé par Boubacar Sanogo et Dao Lassina. Ils ont concocté un 4-3-3 avec le Nantais Traoré et le Lorientais Bamba en pointe. Coulibaly, Maho et Nadje vont animer le milieu tandis que derrière le Pallois Ahoussou sera sûrement mis à contribution par l’attaque française.

Les compositions officielles :

France U23 : Chevalier – Diakité, Yoro, Lukeba, Truffert – Doué, Koné, Thuram – Akliouche – Wahi, Barcola.

Côte d’Ivoire U23 : Fofana – Zogbé, Diaz, Ahoussou, Akpa – Coulibaly, Maho, Nadje – B. Traoré, Bamba, A. Traoré.