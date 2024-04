Manchester United a un coach étonnant dans le viseur, Newcastle va bloquer le PSG pour Bruno Guimarães

Thiago Motta dans le viseur d’United

On commence ce tour d’Europe en Italie ! La Gazzetta Dello Sport met en avant Thiago Motta sur sa Une ce matin. Son avenir est remis en question. Manchester United s’intéresse à l’entraîneur de Bologne à en croire les informations du journal au papier rose. Le club anglais est à la recherche d’un nouveau coach pour remplacer Erik ten Hag, qui ne fait pas l’unanimité chez les Red Devils. Thiago Motta de son côté n’a pas encore fait part de ses envies pour l’avenir, alors que son contrat expire le 30 juin 2024.

Le casse-tête du PSG pour Guimaraes

Le Daily Mirror ouvre son édition du jour avec Bruno Guimaraes. Comme le rappelle le tabloïd, cela fait un moment que le Brésilien est dans le viseur du PSG. Le club parisien serait même capable de dépenser plus de 100 M€ pour l’ex-lyonnais. En conférence de presse, son coach, Eddie Howe, a admis qu’il ne peut offrir "aucune garantie" sur l’avenir de Guimaraes. Mais il s’est tout de même donné comme mission de garder Bruno et Isak cet été. Il exhorte ses dirigeants à refuser toutes les propositions pour ses deux joueurs, et donc, prouver au monde du foot qu’ils ont de l’ambition.

Une finale sans le Barça ou le Real

On termine en Espagne où tous les médias du pays semblent hypés par la finale inédite de la Coupe du Roi. Sur la Une de Marca, pas de Barça ou de Real pour cette fois, ce sera Bilbao contre Majorque. Pour AS, l’Athletic et Majorque élèvent la finale au rang de finale historique. Les rouges et blancs attendent depuis quarante ans de retrouver leur titre fétiche. Le club des Baléares veut de son côté rééditer l’exploit de 2003. Attention, comme l’écrit Mundo Deportivo, l’équipe d’Ernesto Valverde sera favorite pour remporter la Copa del Rey. L’équipe de Javier Aguirre de son côté est consciente qu’elle a plus que mérité d’être à Séville et que tout peut arriver dans le football.