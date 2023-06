La nouvelle vie de Bruno Cheyrou dans la galaxie Textor

La suite après cette publicité

Depuis la prise de contrôle totale de John Textor, le visage des coulisses de l’Olympique Lyonnais a changé. Exit Jean-Michel Aulas et Bruno Cheyrou. Mais ce dernier, aujourd’hui remplacé par l’ancien Marseillais Matthieu Louis-Jean, n’a pas quitté l’équipe de Textor. Comme nous vous l’avions révélé, Cheyrou a rebondi au sein de la holding Eagle.

Et c’est le média brésilien Globoesporte qui nous a donné des nouvelles du Français. Bruno Cheyrou était parti au Brésil ces derniers jours avec Textor. Vu dans les tribunes du stade Nilton-Santos assister au match entre Botafogo et Fortaleza. Un déplacement qui n’était pas anodin puisque Cheyrou chapeaute désormais tous les clubs de la galaxie Textor (OL, Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace). Obligé de faire un état des lieux des clubs, l’ancien milieu de terrain a donc débuté sa tournée.

Cheyrou, le lien des clubs de la galaxie Textor

À Rio de Janeiro, Cheyrou s’est ainsi réuni avec Textor et la direction de Botafogo. En clair, le Français assumera un rôle dans la prise en charge des joueurs. Il jouera aussi un rôle dans le contrôle des observations des joueurs intéressant la holding Eagle. Un travail de scouting qui ne sera pas forcément réalisé par les équipes des clubs détenus par Textor. Néanmoins, ces formations devront donner leur consentement lorsqu’un joueur sera proposé.

Interrogé par le média brésilien, Textor a d’ailleurs expliqué les nouvelles fonctions de Bruno Cheyrou qui seront applicables aux autres équipes possédées par l’Américain. « Bruno Cheyrou, un homme venu de Lyon, va développer un noyau de traitement des joueurs. Pour savoir comment le joueur va, comment va sa famille, s’il est heureux, combien de championnats, il veut gagner au Brésil avant d’aller en Europe. Et je veux qu’il parle aux joueurs et aux dirigeants chaque semaine. Personne ne l’a jamais fait. Jeffinho en est le parfait exemple et Bruno parle toujours de Botafogo en France. » Cheyrou a du pain sur la planche.